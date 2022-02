Blitz antimafia ad Anzio e Nettuno, i sindaci: “Piena fiducia nella Magistratura”

“Piena fiducia nel lavoro della Magistratura”. Dopo il blitz antimafia di questa mattina (leggi qui), il sindaco di Anzio e quello di Nettuno hanno espresso totale fiducia nell’opera dei magistrati: “L’Amministrazione Comunale della Città di Anzio, a seguito delle attività svolte questa mattina dalle Autorità Competenti sul litorale romano, è serena rispetto alla correttezza del proprio operato, ha collaborato ampiamente per la riuscita delle operazioni svolte, in un clima di massima disponibilità, da parte del sottoscritto, del Segretario Generale e di tutti gli Uffici dell’Ente. Confidiamo nel lavoro della Magistratura, nell’assoluta consapevolezza di aver sempre esercitato liberamente il mandato elettorale conferito dai cittadini”, le parole del sindaco De Angeli

“Abbiamo piena fiducia nel lavoro della Magistratura, e da subito tutti gli uffici si sono messi a disposizione degli inquirenti per fornire loro tutti gli atti dei quali ritenevano di aver bisogno. Quello della legalità è un principio sul quale io e l’amministrazione che ho il piacere di guidare non possiamo transigere, e sono certo che le indagini in corso faranno luce su questa vicenda”, gli fa eco il sindaco Coppola.

(Il Faro online)