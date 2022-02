Lollobrigida bronzo in mass start, il Sindaco di Ladispoli: “Grande Francesca”

Ladispoli – Una Olimpiade della Lollobrigida in Cina, insieme alla Città di Ladispoli. E Ladispoli con l’azzurra già campionessa europea nel pattinaggio di velocità.

E’ un’altra giornata indimenticabile per Francesca Lollobrigida. l’azzurra e la vicecampionessa olimpica dei 3000 metri. E’ stata la prima a mettere al collo una medaglia italiana alle Olimpiadi Invernali ed una delle ultime azzurre a farlo ancora. Poco fa ha conquistato il bronzo olimpico nella mass start velocissima e corona la seconda medaglia personale ai Giochi di Pechino (leggi qui). Domani sera, a ora di pranzo in Italia, Francesca porterà il Tricolore dell’Italia Team alla cerimonia di chiusura. Importante l’evento cinese, per l’Italia. Ci sarà il passaggio di consegne con Milano Cortina 2026. La bandiera olimpica volerà in Italia, insieme all’Italia Team vincente con 17 medaglie in bacheca. E ci sarà un pezzo di Ladispoli nella delegazione. E’ Francesca a simboleggiarlo. La Lollobrigida è cittadina del capoluogo della costa laziale e il Comune già negli scorsi giorni aveva espresso soddisfazione per i suoi successi. Non solo con l’Assessore allo Sport Milani, ma anche con il sindaco Grando. Che torna a congratularsi con Francesca.

Il Primo Cittadino lo ha fatto sulla sua pagina ufficiale Facebook festeggiando il bronzo vinto in mass start: “Grande Francesca!”. Un pensiero che si fa comune per tutti i cittadini di Ladispoli che hanno partecipato ai Giochi, insieme alla loro stessa sportiva. Una gioia non da poco.

Le parole del sindaco Alessandro Grando su Facebook

“Altra medaglia per Francesca Lollobrigida!

Francesca Lollobrigida, dopo l’argento nel #pattinaggio di velocità (3000 metri), oggi ha conquistato la medaglia di #bronzo nella finale della mass start del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino. L’atleta ladispolana sarà la portabandiera della cerimonia di chiusura dei #Giochiolimpiciinvernali di Pechino in programma domani sera al ‘Bird’s Nest’, lo stadio della capitale cinese, con inizio alle 20:00 locali (le 13:00 in Italia). “. “. Grande Francesca

(foto@Fisg/Facebook)