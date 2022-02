Fiumicino, al via i lavori per la messa in sicurezza dei moli nord e sud: il cronoprogramma

Fiumicino – Grazie all’interessamento fattivo del Delegato alla Sicurezza del Comune di Fiumicino, Domenico Parente, (leggi qui) e alla solerzia delle autorità competenti, è imminente l’inizio dei lavori per garantire finalmente la sicurezza agli operatori del settore della pesca e a tutti i cittadini in transito nelle aree del porto canale. Infatti, fa sapere Parente, “il dottor ingegnere Francesco Maria D’Alessio, Responsabile Tecnico, Demanio e Ambiente di Fiumicino, mi ha inviato in queste ore un’informativa sugli interventi predisposti per la messa in sicurezza delle banchine molo nord e sud“.

Sono 6 in tutto, i punti su cui si articoleranno i lavori. Si inizierà con la “rimozione e la sostituzione degli angolari in ferro zincato dislocati lungo il ciglio della banchina molo nord (detti interventi necessitano di un periodo di tempo dovuto al reperimento e zincatura degli elementi verosimilmente fine febbraio inizi marzo). In attesa della sostituzione, le parti attualmente rialzate che possono rappresentare pericolo di inciampo verranno tagliate (intervento previsto entro la prossima settimana)”.

Si passerà poi al “rispristino dei cigli banchina in travertino della banchina molo sud, fronte Capitaneria di Porto (detti interventi verranno effettuati appena reperiti detti cigli, tempi di inizio fine febbraio inizi marzo)”. Quindi il “rispristino del fronte banchina lesionato del molo sud su cui poggiano blocchi in granito pericolanti da eseguire su più punti a valle e a monte della bitta 35S (inizio lavori fine febbraio)”.

I lavori consisteranno anche nel “ripristino del piano banchina del pennello est della darsena (in toto), interno alla concessione Alimar; questo intervento prevede la rimozione dei ferri lesionati e deteriorati, ripristino sgrotto, realizzazione di pacchetto stradale completo con stesa di asfalto (questo tipo di intervento verrà iniziato ed eseguito nel corso di questa settimana)”. Già effettuato l’intervento “di risanamento del tombino c/o cantiere Alimar angolo Darsena”. Infine, entro il mese di marzo, si prevede l’intervento “di messa in sicurezza banchina nord comprendenti anche le aree dove si formano allagamenti in caso di pioggia”.

“Il mio personale ringraziamento va al dottor D’Alesio per la tempestività ed operatività dimostrate. Sarà mia cura aggiornare in tempo reale la cittadinanza sullo stato dei lavori”, conclude Parente.

