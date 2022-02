Giubileo 2025, Dario Nanni guiderà la Commissione speciale del Campidoglio

Roma – Il Campidoglio ha scelto: Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Calenda, è stato eletto all’unanimità presidente della Commissione speciale per il Giubileo del 2025 con 12 voti su 12 a favore. Quale vice presidente vicario è stato eletto Mariano Angelucci (Pd) con voti 7. Eletta come vice presidente Simonetta Matone (Lega) con 5 voti. E’ stata anche scelta la Commissione speciale per l’Expo Roma 2030, che sarà guidata dall’ex sindaca Raggi (leggi qui).

“Sono soddisfazione per essere stato eletto all’unanimità, cercheremo di fare un lavoro serio riprendendo in mano le infrastrutture appese e non terminate: vogliamo dare un contributo non finalizzato solo al Giubileo, ma con una prospettiva che rimanga in dote negli anni a venire”, dice Dario Nanni a margine dell’elezione. “La prossima settimana convocheremo la prima riunione – ha aggiunto -, sarà l’occasione anche per vedere alcune delle opere mai partite del Giubileo straordinario del 2015. L’obiettivo è far sì che la città sia pronta in anticipo, visto che per una volta ci muoviamo per tempo: abbiamo quasi quattro anni per lavorare, metterò al servizio della città le esperienze maturate come amministratore e come presidente della commissione Lavori pubblici”.

“È un grande onore e una responsabilità essere stato eletto oggi vicepresidente vicario della Commissione Speciale Giubileo 2025. Roma si prepara ad accogliere decine di milioni di pellegrini da tutto il mondo, un’opportunità unica per rilanciare il turismo e restituire alla nostra città il primato che merita. Una Capitale unita e accogliente, capace di affrontare le grandi sfide che ci attendono”. Così Mariano Angelucci, consigliere Dem e Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale.

“Per fare questo ci sarà bisogno di spendere bene le risorse a disposizione, migliorare l’accessibilità urbana, ridurre il divario tra centro e periferia. Vogliamo fare di Roma una città più europea, più moderna, più verde e più multiculturale. Il Giubileo è un trampolino per la Roma del futuro, un’occasione unica per lo sviluppo e la promozione della nostra città”, conclude Angelucci.

“Sono fiera di presenziare nella commissione speciale Giubileo 2025, che dovrà accompagnare la Capitale nell’organizzazione ottimale di questo importante evento. Già c’è grande fermento e attesa fra i fedeli di tutto il mondo e non solo: sono certa che Roma saprà cogliere nel migliore dei modi questa fondamentale opportunità di slancio economico, sociale e culturale che l’Anno Santo le offrirà. Da parte mia va un augurio di buono e sereno lavoro al presidente Nanni e ai colleghi commissari con cui ci metteremo subito all’opera per far affrontare al meglio il grande evento alla città”, si legge in una nota a firma della capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo.

“Congratulazioni a Simonetta Matone, eletta vicepresidente della Commissione speciale Giubileo in Campidoglio. La ricorrenza di questo evento di elevato rilievo per la comunità cristiana di tutto il mondo, rappresenta anche una importante opportunità per Roma, e per restituirle il volto che merita, soprattutto in una simile circostanza. Sono certo che la sua esperienza sarà preziosa per lo svolgimento di questo compito. A lei i miei migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon.

(Il Faro online)