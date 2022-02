CVN Casalbernocchi di Acilia, una squadra femminile di bimbe per il calcio di domani

Acilia – Se è stata un’estate magica di notti emozionanti per gli appassionati di calcio agli Europei maschili del 2021, per le giovani atlete della CVN Casalbernocchi di Acilia, sembra essere questa, una primavera altrettanto meravigliosa da vivere. Sono in campo le bambine della società di calcio, che da questo periodo che anticipa la rinascita dei fiori, giocano insieme e rincorrono un pallone.

Sta crescendo il calcio femminile in Italia e sta prendendo piede ormai in tutto il mondo. Il Campionato di calcio è seguito da molti tifosi e così altrettanto lo è per la Nazionale, che si prepara a giocare i suoi di Europei in Inghilterra, nella prossima estate. E’ notizia diffusa sul web, che le giocatrici americane avranno i loro stipendi equiparati a quelli del torneo maschile di soccer (leggi qui). E’ lunga la strada in Italia, ma evidentemente è importante intanto metterci il cuore e costruire nuovi orizzonti. Lo sta facendo Emanuele Astuti, responsabile del settore giovanile ed ex giocatore. Da 15 anni nell’ambiente, sta provando a realizzare il sogno delle bambine che vogliono giocare a calcio, seguendole anche da allenatore. Le nate del 2009 e del 2011 crescono allora con entusiasmo trovando nel calcio i sogni da avverare e soprattutto il divertimento. Lo sottolinea Astuti, mentre racconta a Il Faro online, della sua esperienza e dell’entrante progetto di una idea che vorrà proseguire nel tempo. E’ il valore più importante e quell’ideale da inseguire sempre.

Intanto si gioca e si fanno amichevoli e poi verranno pian piano, se il progetto si intensificherà, anche i campionati veri e propri. La Roma Femminile è accanto alla società di Casalbernocchi, in amichevoli e consigli. Lo dice il responsabile del settore giovanile della CVN. Si allenano presso lo Stadio Guido Cernuto, centro sportivo polivalente di Acilia, dove anche i pattinatori trovano gloria negli ori nazionali: “Le bambine erano relegate. Era giusto che avessero un mondo tutto loro, dove giocare”. Dichiara il responsabile della scuola calcio. In molti settori giovanili italiani esistono ancora le squadre miste per un movimento che è solo in crescita ancora, ma è in crescita e questo sembra essere l’aspetto fondamentale. Se verranno i campionati di categoria, le bambine della CVN giocheranno con una squadra tutta al femminile e potranno incontrare anche team misti o squadre composte da maschi della stessa età. Un mondo in evoluzione, ma un mondo che si sta rafforzando.

Non c’è un settore specifico tutto al femminile nel territorio tra Ostia e Fiumicino e Casalbernocchi vorrà essere evidentemente la culla di un nuovo inizio. Per tifare domani per le future Bonansea e Pacioni.

