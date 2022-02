Svolta nel calcio femminile: negli Stati Uniti arriva la parità retributiva

Se in Italia il calcio femminile è in crescita, ma le giocatrici non hanno ancora una parità retributiva adeguata ai loro colleghi maschi, negli Stati Uniti le donne sono state già equiparate ai calciatori, sul lato economico.

In queste ore, arriva la notizia che la lega americana del soccer a stelle e strisce ha ufficializzato un accordo per assicurare la retribuzione femminile, al pari di quella maschile, chiudendo una discussione che andava avanti dal marzo del 2019: “Siamo lieti di annunciare che, con la negoziazione di un nuovo contratto collettivo, abbiamo risolto la nostra lunga disputa sulla parità retributiva. Siamo orgogliosi di impegnarci insieme per promuovere l’uguaglianza nel calcio – dice la nota della Federcalcio statunitense -. Arrivare a questo giorno non è stato facile. Le giocatrici della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti hanno ottenuto un successo senza precedenti per ottenere la parità di retribuzione per se stesse e per le future atlete. Oggi riconosciamo il lavoro svolto dalle precedenti leader della selezione femminile che hanno contribuito a rendere possibile questo giorno. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per far crescere il calcio femminile e promuovere opportunità per ragazze e donne negli Stati Uniti e in tutto il mondo”. Secondo quanto dice la stampa statunitense, le calciatrici della Nazionale avranno un risarcimento di 24 milioni di dollari.

“E’ un grande giorno, segna l’inizio di una nuova era ed è una splendida notizia per le nuove generazioni e per il calcio femminile. E’ un grande successo, un momento storico”, ha dichiarato la leader della Nazionale femminile statunitense, Megan Rapinoe, calciatrice attiva nella lotta per la parità retributiva e non solo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport