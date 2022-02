Porto turistico a Fiumicino, la nota ufficiale di Royal Caribbean: rimodulazione per gli yacht di grandi dimensioni

Fiumicino – Dopo la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Fiumicino (leggi qui), il Gruppo Royal Caribbean, tramite la società controllata al 100% “Fiumicino Waterfront S.r.l.”, in una nota rende noto di aver “acquisito la concessione del Porto Turistico di Fiumicino-Isola Sacra, per il prezzo di €11.450.000. L’operazione è il risultato dell’asta avvenuta in seguito alla procedura concorsuale della Società in liquidazione Iniziative Portuali”.

“Royal Caribbean Group – si legge nella nota – ha rilevato il progetto originale del Porto turistico, che versa da molto tempo in uno stato di sostanziale blocco e in una condizione di elevato e crescente degrado, con l’intenzione di riformularlo con un duplice obiettivo: l’introduzione di una funzione di accosto crocieristico di nuova generazione (per una singola nave), rispondente agli standard più elevati di accoglienza dei propri ospiti, e la rimodulazione della prevalente componente diportistica verso il target degli yacht di grandi dimensioni, coerentemente con l’attuale decisa evoluzione di questo segmento del mercato. Il tutto in una concezione innovativa e sostenibile che mira a sfruttare il rapporto sinergico e complementare delle due funzioni in un contesto di elevata qualità ambientale, architettonica e paesaggistica”.

“L’acquisizione fa seguito ad uno studio di fattibilità che ha esaminato tutti i necessari profili e che ha permesso di consolidare la visione del Gruppo, anche in un’ottica di lungo termine, sulle potenzialità del luogo. Lo studio – precisano – è stato oggetto di una Conferenza di Servizi Preliminare e della Verifica preliminare del Ministero dell’Ambiente (la cosiddetta “Scoping VIA”), il cui esito ha contribuito a determinare la decisione da parte di Royal Caribbean Group di programmare un investimento pluriennale del valore complessivo di oltre 350 milioni di euro”.

“Nei prossimi mesi i passaggi previsti dalla normativa sono: lo sviluppo del progetto definitivo, che terrà conto anche delle sensibilità espresse dalle amministrazioni e dalle comunità locali, la presentazione della variante di progetto alla Conferenza di Servizi Definitiva e la presentazione dell’istanza per la “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale. Fin da subito partiranno lavori di messa in sicurezza dell’area e di manutenzione straordinaria del Vecchio Faro”, fanno sapere dalla Royal Caribbean, che passa poi a spiegare il progetto e come questo “avrà importanti ricadute positive sul territorio: produrrà da un lato un impatto altamente riqualificante, che si estenderà anche oltre i confini della concessione, associato ad un’elevata fruibilità pubblica (parco, piste ciclabili, collegamento tra la città e il Vecchio Faro); dall’altro un rilevante indotto economico diretto e indiretto generato complessivamente dalla combinazione delle funzioni previste (mega yacht, crociere, ricettivo, servizi, ecc.) che includerà, in particolare nel caso delle crociere, la ricerca, la valorizzazione e la fornitura a bordo di prodotti enogastronomici di qualità provenienti dal territorio. La crescente domanda di forniture e servizi generata, creerà opportunità di potenziamento e sviluppo dell’imprenditoria locale. Il progetto prevede inoltre la destinazione di una componente importante dell’investimento alla realizzazione delle necessarie infrastrutture di viabilità”.

“La sostenibilità costituisce un nocciolo centrale, a livello globale, del modello strategico di sviluppo del business di Royal Caribbean. Questo approccio sarà mantenuto anche a Fiumicino dove, da subito, saranno messe in pratica best practice, come l’elettrificazione della banchina (cold ironing), anche in funzione del programma di nuove costruzioni di navi di ultima generazione e di retrofit progressivo della flotta attuale, e, a seguire, la progressiva implementazione di modelli innovativi di gestione, lo sfruttamento di modalità di produzione in loco di energia da fonti rinnovabili, la progressiva ottimizzazione ed efficientamento dei consumi attraverso tecnologie di massimizzazione della sostenibilità”, conclude la nota.

