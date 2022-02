Fiumicino, i Tavoli del Porto: “Da Royal Caribbean solo sogni, a noi servono risposte”

Fiumicino – “In un frenetico accavallarsi di eventi, mentre a Roma si svolgeva il convegno dell’Autorità portuale sul futuro sviluppo della portualità nel Lazio, uscivano in contemporanea i comunicati della Royal Caribbean (leggi qui) e del sindaco Montino (leggi qui). Abbiamo avuto conferma del subentro della compagnia americana nella concessione che insiste nella zona del vecchio Faro (leggi qui), e dell’imminente inizio lavori per i cantieri del primo lotto del porto commerciale nell’area di Fiumicino centro”.

Inizia così una nota diffusa dall’associazione “I Tavoli del Porto” di Fiumicino, che spiega: “Quanto si è concretizzato in questi giorni, cioè l’ingresso della Royal Caribbean, è un percorso che è stato assecondato all’interno delle istituzioni politiche da alcuni anni”.

“Che la piazza di Fiumicino facesse gola alle grandi compagnie di navigazione per la sua vicinanza alla Capitale – sostengono – è cosa nota da decenni. Ora si è scatenata la corsa all’attracco per le grandi navi a Fiumicino e così ci apprestiamo a vedere realizzati un megaporto ad Isola Sacra e un porto altrettanto grande a Fiumicino centro, che oltre alle auspicate darsene pescherecci e servizi (necessarie a mettere in sicurezza gli operatori marittimi) prevede anche navi da crociera, navi ro-ro e porta-container“.

“Due mega strutture portuali che cancellerebbero definitivamente una risorsa preziosa come la nostra spiaggia. Queste opere, se portate a termine come previsto nei rispettivi masterplan, cambierebbero il volto della nostra località in maniera negativa e irreversibile, con il concreto rischio di peggiorare la qualità della vita a fronte di scarsi benefici economici e occupazionali”, dicono da I Tavoli del Porto.

“Tra i cittadini c’è poca informazione e molta confusione: non tutti hanno capito cosa si sta preparando per la nostra località e quali saranno le conseguenze in termini di impatto sulla vivibilità e la salute del nostro territorio. I Piani strategici, nazionale e regionale, della Portualità e Logistica, puntano con chiarezza sullo sviluppo di Civitavecchia come polo crocieristico, con imponenti investimenti pubblici su strutture portuali e collegamenti ferro-gomma. Il sostegno ad una iniziativa privata per una soluzione crocieristica alternativa a quella statale – sottolineano – è un evidente sintomo che manca un coordinamento tra gli enti proposti a gestire in modo sostenibile le risorse di un territorio che già subisce la pressione ambientale di un aeroporto. Il buon senso e l’impegno verso le future generazioni sembra essersi completamente smarrito”.

“La RC promette di realizzare un porto ambientalmente e socialmente sostenibile. L’Autorità portuale promette la realizzazione della darsena pescherecci e, nonostante i forti dubbi sulla realizzabilità del secondo e terzo lotto, non ha ancora aggiornato il masterplan. Noi esigiamo risposte ad a quesiti importanti sulla sostenibilità delle opere. Come intendono gestire il problema dei bassi fondali? Chi si farà carico di gestire la crescente erosione costiera? Come si intendono affrontare i problemi della viabilità e dell’inquinamento?”, chiedono dall’associazione.

“Osserveremo attentamente – assicurano – l’evolversi dei progetti e del dibattito nelle istituzioni, che fino ad ora è stato piuttosto scarso, e per questo chiediamo al Comune di Fiumicino di agire, da ora in poi, a carte scoperte, auspicando un dibattito a tutti i livelli della rappresentanza democratica, Comune, Regione e Parlamento”.

