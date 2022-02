Rifiuti, Fiumicino “chiede” un impianto da 100mila tonnellate

Fiumicino – Dopo il nuovo centro di raccolta che si realizzerà a breve a Isola Sacra (leggi qui), Fiumicino “chiede” anche la realizzazione di un bidigestore da costruire con i soldi del Pnrr per smaltire – anche – i rifiuti della Capitale. E proprio dal Campidoglio arriva l’annuncio.

“Se pensiamo di costruire altri biodigestori oltre ai due applicati al Pnrr? Allo stato attuale i due potrebbero bastare, ma siccome abbiamo solo il 44-45% di differenziata dobbiamo arrivare almeno al 65% nei 5 anni, dobbiamo ipotizzare almeno un altro impianto”, dice l’assessora capitolina all’Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi audita della commissione capitolina speciale sul Pnrr.

“L’impianto Ama di Maccarese, che tratta oggi 30mila tonnellate di organico, è nel Comune di Fiumicino. Siamo in trattativa con il Comune di Fiumicino – spiega Alfonsi – perché Fiumicino sta partecipando al bando Pnrr volendo applicare un impianto di biodigestione anaerobica da oltre 100mila tonnellate. Ci sarà un accordo di programma tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino, se si chiude e il progetto gli viene finanziato, e poi ne servirà un altro”.

Il vicedirettore di Ama, Emiliano Limiti ha precisato che “l’impianto di Fiumicino non sarà come quello di Maccarese, che è di Ama, a completa disposizione della Capitale, ma servirà innanzitutto Fiumicino. L’indipendenza di Roma dipende dalla capacità propria di smaltimento all’interno del territorio. Se poi ci sarà una capacità di smaltimento a Fiumicino, ci parleremo”.

