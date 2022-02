Crisi Russia Ucraina, Medvedev: “Noi tennisti promuoviamo la pace”

Il nuovo numero uno al mondo del tennis è Daniil Medvedev. Si apre probabilmente un ciclo per il campione russo e lui è il numero 27 nella storia della disciplina. Dopo la sconfitta di Novak Djokovic all’Atp di Dubai il russo diventa il nuovo Re del circuito.

E da numero uno commenta la grave crisi tra Russia e Ucraina: “Come tennisti noi promuoviamo la pace in tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie”.

In seguito ha ricordato che la scorsa settimana, a Marsiglia, il torneo di doppio è stato conquistato da un giocatore Andrey Rublev (russo) in coppia con Denys Molchanov (ucraino): “È stato fantastico, le persone hanno bisogno di stare insieme”. Ha sottolineato il tennista.

