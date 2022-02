Guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev: “Sarà un’altra lunga e difficile notte” – VIDEO

Kiev - ''Potenti esplosioni'' sono state avvertite a Kiev. Lo riportano la Bbc e Sky News parlando di colpi di artiglieria e spari nella parte occidentale della capitale ucraina. Sky News segnala che il pomeriggio era stato relativamente tranquillo. Secondo quanto scrivono su Telegram le autorità della capitale ucraina, il comune di Kiev ha chiesto ai cittadini di andare "urgentemente nei rifugi!".

Sui social il sindaco della capitale ucraina Vitalij Klycko, "cinque esplosioni si sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti" vicino alla centrale elettrica CHP-6 che alimenta Kiev. Il sindaco scrive che la "situazione al momento è minacciosa". La prossima notte "sarà molto difficile" aggiunge spiegando però di non voler "esagerare" con i timori per la tenuta della difesa. Uno dei pericoli principali, spiega, con "le truppe russe vicine alla capitale" è rappresentato dai "gruppi di sabotatori".

"I ponti sono sotto protezione speciale" delle forze armate mentre sono stati predisposti "posti di blocco non solo agli ingressi principali della città" ma "anche vicino alle strutture strategiche della capitale". Il sindaco spiega come i reparti, come la 112a Brigata di Difesa Territoriale di Kiev, siano al completo mentre tuttavia "stiamo decidendo la creazione di unità aggiuntive". (fonte Adnkronos)