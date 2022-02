Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Nessuna resa, non deporremo le armi”

Kiev – Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato su Twitter un video in cui si ritrae mentre cammina nelle strade di Kiev impegnato a contrastare le voci che circolano secondo cui avrebbe ordinato la resa alle truppe russe. “Ci sono molte informazioni false online secondo cui avrei chiesto al mio esercito di deporre le armi e avrei parlato di un’evacuazione in corso. Sono qui. Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro Stato”, afferma.

“Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando”, ha poi scritto in un tweet il presidente ucraino.

“L’Ucraina sta combattendo armi in pugno l’invasore, sta difendendo la sua libertà e il futuro dell’Europa”, ha scritto ancora, aggiungendo di aver parlato con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – dopo il colloquio con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel – “di assistenza concreta da parte dell’Ue al nostro Paese in questa battaglia eroica”. “Credo che anche l’Ue abbia scelto l’Ucraina”.

(Fonte: Adnkronos)