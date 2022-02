Mezza Maratona di Napoli, Yaremchuck per l’Ucraina: “Il podio per il mio Paese d’origine”

Napoli - Come è accaduto ieri nella prima giornata degli Assoluti di atletica ad Ancona, anche la Mezza Maratona di Napoli si è stretta attorno alla tragedia che sta colpendo l’Ucraina, in queste ore drammatiche di invasione russa.

Un minuto di silenzio prima della competizione tricolore indoor e prima di correre nella splendida città partenopea, da parte di migliaia di atleti. Un gesto per la pace e per commemorare le vittime del conflitto.

Tra i partecipanti della manifestazione, poi vinta da Yeman Crippa (leggi qui), una emozionata e coinvolta l’azzurra Sofiia Yaremchuk. Arrivata terza sul traguardo, ha sventolato la bandiera del proprio Paese d'origine e ha corso con un fiocco nei capelli con i colori dell'Ucraina: "Ho ottenuto un primato personale importante – ha detto la portacolori dell’Esercito - sapevo di essermi allenata bene a Iten in quest'ultimo mese, certo gli ultimi giorni sono stati veramente difficili per me e con tanta preoccupazione. Napoli, questa gara, questa giornata, tutto è stato splendido. Dedico questo mio successo all'Ucraina e a Leopoli, la mia città a circa 200 km da Kiev".

(foto@Phototoday/Napoli Running)

