Il comitato cittadino: “No alla discarica a Isola Sacra, troppo vicina a case e ristoranti”

Fiumicino – “Abbiamo appreso da fonti giornalistiche che l’Amministrazione comunale sta progettando una discarica ad Isola Sacra. Sicuramente la città ha bisogno di un nuovo ecocentro, ma risulta difficile immaginarlo tra le abitazioni e vicinissimo alle attività di ristorazione che, nella stagione primaverile ed estiva, attirano turisti ed clienti dalla Capitale e dalla regione”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Fabio Imprescia e Serena Fedele, responsabili del comitato cittadino Fiumara-Isola Sacra di Fiumicino. “Insieme al Terzo Polo – spiegano – stiamo lavorando per risolvere al meglio questa problematica, consultando in primis ditte specializzate che studino le possibili soluzioni che non impattino sulla salute e sulle attività commerciali dei residenti e sull’affluenza dei turisti”.

