Atp Monterrey, Svitolina vince con la russa Potapova: “In campo per l’Ucraina”

Nonostante la guerra in Ucraina, il mondo dello sport prosegue le gare. Lo fa anche Elina Svitolina, che negli scorsi giorni ha dichiarato di mettere a disposizione per il suo Paese, i soldi derivanti dalle partecipazioni e dalle vittorie dei tornei della Wta (leggi qui). La tennista ucraina è in gara all’Atp di Monterrey e in queste ore ha battuto l’atleta russa Anastasia Potapova al primo turno.

“Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l’Ucraina. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione”, ha dichiarato dopo la partita vinta per 2 a 0.

“Gioco per la mia nazione, per aiutare l’esercito ucraino, le persone bisognose di aiuto. Ogni mia vittoria sarà molto speciale”, ha spiegata la tennista ucraina.

