Caro bollette, Coronas (Forza Italia): “Famiglie e imprese in ginocchio. Urge un intervento concreto”

Fiumicino – “Maxi bollette con cifre da capogiro. E’ quanto sta arrivando nelle case italiane a causa di un’inflazione che ha raggiunto il 4,8% a livello nazionale. Il caro bollette sta, infatti, preoccupando moltissimo le famiglie: si registra un aumento dei prezzi di gas ed elettricità mai visto prima”. Così, in una nota stampa Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino

“A pagarne le spese – spiega il Capogruppo – sono anche le grandi aziende e le piccole e medie imprese, che dopo due anni di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, ancora non sono riuscite a riprendersi e devono ora fare i conti con l’impossibilità di andare avanti. Come afferma l’Istat l’impatto dell’inflazione è ‘più ampio per le famiglie più povere’: per alcuni questi rincari potrebbero essere, quindi, disastrosi. Come si può sopravvivere se una cospicua parte del reddito viene impiegato solo per pagare le bollette?”

“Noi di Forza Italia, da sempre a fianco di famiglie ed imprese, siamo convinti che ci sia bisogno di un intervento concreto da parte delle Istituzioni perché riprendendo le affermazioni del nostro coordinatore Antonio Tajani ‘Oggi il primo problema degli italiani non è il dibattito sul futuro del centrodestra, ma il caro bollette con imprese e famiglie che rischiano di finire in ginocchio’ – conclude Coronas -. Per questo motivo, per tutto il mese di marzo, organizzeremo dei banchetti a Fiumicino per la raccolta firme (leggi qui) a sostegno di un’iniziativa parlamentare a favore delle famiglie, contro il caro bollette”.

