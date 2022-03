Tasciotti: “La cultura immersa nella storia e l’ambiente sono l’oro di Fiumicino”

Fiumicino – “L’analisi esposta sul “Faro on line” da Raffaele Megna sull’ipotetico porto, mi trova totalmente d’accordo (leggi qui)” – a parlare è Roberto Tasciotti in una lettera indirizzata al Faroonline.it.

“Ha saputo – prosegue Tasciotti – scrivere con profondo senso civico, di chi ama la propria Città, tutte le tragicità che potrebbero investire i nostri luoghi.

Parafrasando le tematiche del vicariato di Roma, redatte nel 1975 sui mali di Roma, ne ripropongo lo spirito critico.

Siamo ad una svolta, e riprendo le riflessioni del consigliere comunale Megna, o diventiamo una territorio inquinato, nocivo per la nostra salute, ed impoverendo ancora una volta il tessuto commerciale, già devastato da ben 3 centri commerciali, ed illudendo le persone sull’aumento dell’occupazione ricordiamo il caso di Taranto e gli effetti sulla popolazione tarantina; o Fiumicino si rilancia nei settori della cultura turistica, valorizzando i meravigliosi siti storico archeologici, ambientali, enogastronomici, marini, creando seriamente il buon lavoro.

E poi, Il Faro di Fiumicino è un sito storico che rappresenta con forza la nostra Città.

Un progetto intelligente deve valorizzare quello spazio di terra. Qui entrano in gioco le proposte emerse dai Tavoli Del Porto, saggiamente coordinati da David Di Bianco

Mi appello alla politica ed alla cittadinanza: non restiamo inermi. Qui si genera il nostro futuro e delle prossime generazioni. Invito a leggere con attenzione l’articolo di Megna”.

