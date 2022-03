Guerra in Ucraina, Parolin chiama Lavrov: “Il negoziato sostituisca la violenza delle armi”

Città del Vaticano – Il Papa lo aveva annunciato: “La Santa Sede è disposta a tutto per raggiungere la pace in Ucraina” (leggi qui) e la diplomazia vaticana si è subito messa in moto. E dopo aver inviato due Cardinali nelle zone del fronte (leggi qui), oggi il Vaticano contatta il Cremlino. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, infatti, conferma la telefonata svoltasi in queste ore tra il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin e il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Nel colloquio telefonico, “il cardinale ha trasmesso la profonda preoccupazione di Papa Francesco per la guerra in corso in Ucraina” e “ha ribadito l’appello perché cessino gli attacchi armati, perché si assicurino dei corridoi umanitari per i civili e per i soccorritori, perché alla violenza delle armi si sostituisca il negoziato. In questo senso, infine, il Segretario di Stato ha riaffermato la disponibilità della Santa Sede a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace”.

In questi giorni, l’attività diplomatica della Santa Sede si è fatta molto sentire, con la figura del Papa in primo piano. Nei giorni scorsi la telefonata tra il Pontefice e il presidente ucraino (leggi qui), che ha poi ringraziato il Santo Padre su Twitter. Quindi la visita di Bergoglio, nonostante il forte dolore al ginocchio (leggi qui), all’ambasciata russa presso la Santa Sede (leggi qui): un colloquio di mezzora terminato con la proposta del Vescovo di Roma di offrirsi come mediatore fra le parti.

