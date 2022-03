Fiumicino, 9 anni di lavori pubblici: incontro con la cittadinanza per tracciare il bilancio

Fiumicino – Si svolgerà domani, giovedì 10 marzo, a partire dalle ore 17, presso l’Expo Leonardo Da Vinci (via della Scafa 143) a Fiumicino l’incontro delle Istituzioni locali con la cittadinanza per tracciare il bilancio di quasi 9 anni di operato dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune. Un evento, spiegano dallo staff dell’Assessorato, per condividere il lavoro svolto e da svolgere, con i cittadini e non solo.

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore Angelo Caroccia, il sindaco Montino, il responsabile territoriale di Anas e il presidente di Acea Ato 2. Sarà proprio Caroccia a fare un excursus del lavoro svolto in questi anni, partendo dalle scuole, che hanno visto un incremento di 3 nuovi edifici e più di 30 nuove aule, nuovi spazi didattici, una nuova palestra e 3 palestre totalmente rimodernate.

“In questi 9 anni ci siamo scontrati con la crisi finanziaria, una pandemia mondiale ed ora la minaccia di una guerra assurda – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici – ma nonostante le grandi difficoltà, ci siamo impegnati nella realizzazione di infrastrutture e nuove opere, consci che tanto è ancora da fare. E’ con questa consapevolezza che i miei uffici stanno lavorando e progettando per il futuro“.

“Si è iniziato un importante lavoro anche nelle aree esterne dei plessi scolastici – prosegue Caroccia – e con Engie abbiamo sviluppato un progetto di sostenibilità autonoma energetica di tutti i plessi e gli stabili comunali con un forte abbattimento di Co2. In questi tempi di crisi energetica Fiumicino è una città che pensa sempre più green, in tutto il territorio infatti, sono stati sostituiti 9700 punti luce con Led, per un risparmio del 65%. Inoltre, grazie ad Enel X, sono state installate 30 colonnine per la ricarica delle vetture elettriche.”

“Rendere sempre più vivibile e green il territorio è stata, già dal primo anno di mandato, una missione sulla quale si è puntato tantissimo. Fino ad oggi sono 30 i chilometri di ciclabili realizzati, con molti ulteriori tratti in fase di completamento, incluso il collegamento dall’argine del Tevere alla Capitale. Pensando poi alle grandi opere di collegamento realizzate in questi anni a Fiumicino, sicuramente la ristrutturazione del Ponte 2 Giugno è quella che più ha cambiato la faccia della città, dando anche vita ad una nuova viabilità, più comoda ed agevole”, prosegue l’Assessore.

“Un città che si trasforma non può prescindere dalle vie storiche, come Torre Clementina, che insieme a viale Traiano, Lungomare di Fregene, via Oliena a Passoscuro sono state completamente protagoniste di un fenomenale restyling che si propone di rendere il territorio sempre più godibile a residenti e non – prosegue Caroccia -. E ancora, la posa delle fibre ottiche in tutto il comune e un progetto che vede la nascita una nuova area ammodernata e ristrutturata, alle porte della città, dove si ospiterà anche il mercato del sabato, parcheggi, capolinea delle linee bus locali, ed una area giochi per i più piccoli”.

“Il sindaco Esterino Montino conferma poi il lavoro a pieno regime di tutta l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture da inserire nel piano di finanziamento dei fondi del Pnrr, fondi che saranno utilizzati per scuole, messa in sicurezza idraulica e per salvaguardare l’ambiente”, sottolinea Caroccia.

