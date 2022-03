Accordo AdR-Fs, il Comitato FuoriPista: “I cittadini di Fiumicino restano esclusi”

Fiumicino – “L’esclusione del rappresentante della Città di Fiumicino (leggi qui) dall’incontro organizzato da AdR, Enac e Fs (leggi qui) – assenza resa ancor più vistosa dalla presenza di Zingaretti e Gualtieri – è stata indubbiamente uno sgarbo istituzionale nei confronti di chi rappresenta il Comune nel quale ricade totalmente l’aeroporto”.

A parlare è il Comitato FuoriPista di Fiumicino, che spiega: “Di fronte a queste modalità da padroni delle ferriere, l’indignazione è importante, necessaria ma non sufficiente, se non accompagnata da forti azioni da condurre con i cittadini e le tante associazioni che per fortuna su questo territorio sono molto vivaci e da sempre si battono per migliorare la vita dei cittadini di Fiumicino.

Alla Regione Lazio chiediamo con forza che:

– l’Assessore regionale ai Trasporti Alessandri convochi il “tavolo tecnico” promesso da oltre un anno per individuare il terzo aeroporto per le low cost;

– i fondi IRESA, circa 36 milioni di euro che la Regione incassa e che ha utilizzato per risanare i debiti sanitari siano trasferiti come da legge al Comune per gli interventi in favore del territorio.

Ad Enac, nel ricordare che siamo in attesa di essere convocati sul nuovo Piano Nazionale Aeroporti per individuare il terzo aeroporto per le low cost, facciamo presente che la sovrattassa che AdR continua ad incassare dalle compagnie aeree in vista di un raddoppio che la sentenza del Tar vieta di realizzare (leggi qui), sia devoluta almeno in una parte al territorio di Fiumicino“.

“In questa brutta vicenda – continuano – a pagare sono i cittadini di Fiumicino che, grazie a un accordo ai piani alti, resteranno esclusi dal prolungamento del collegamento ferroviario con la Capitale a favore di un progetto – che per ironia della sorte si chiama Intermodalità Sostenibile – finanziato da soldi pubblici di cui beneficerà il concessionario AdR, assecondato dall’Enac”.

