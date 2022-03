Guerra in Ucraina, la Russia minaccia l’Italia: “Basta sanzioni o conseguenze irreversibili”

Roma – La Russia mette in guardia l’Italia dall’assumere un atteggiamento ancora più duro sul piano delle sanzioni e minaccia “conseguenze irreversibili”. E’ quanto affermato all’agenzia Ria Novosti da Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. Mosca, ha detto Paramonov senza però fornire dettagli, sta lavorando a una risposta alle sanzioni “illegittime” degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Citando la dichiarazione del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire sui piani dell’Ue per lanciare una “guerra economica e finanziaria totale” contro la Russia, Paramonov ha affermato: “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”.

In questi giorni sono stati diversi i sequestri di beni degli oligarchi russi in Italia. Ieri l’ultimo episodio: congelato dalla Gdf di Olbia un complesso immobiliare tra i beni accostati al milionario e imprenditore russo Alexey Alexandrovich Mordaschov. Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha infatti dato esecuzione ai provvedimenti di congelamento di cui al D.Lgs. 109/2007 emessi dal Comitato Sicurezza Finanziaria nei confronti di Mordaschov. Il provvedimento ha riguardato un complesso immobiliare ad uso residenziale situato nel Comune di Olbia (Ss), località Portisco, del valore di circa 105 milioni di euro. (fonte Adnkronos)