Covid, finisce lo stato d’emergenza: il Papa torna al Colosseo per la Via Crucis del Venerdì Santo

Città del Vaticano – Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, con l’allentamento delle misure anti-Covid e fine dello stato d’emergenza, Papa Francesco tornerà al Colosseo per la tradizionale e suggestiva Via Crucis del Venerdì Santo. Non solo: tornano in piazza San Pietro la Messa della Domenica delle Palme e la benedizione Urbi et Orbi del giorno di Pasqua.

Lo si apprende dal bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, che comunica il calendario delle celebrazioni papali per i mesi di aprile e di maggio, Dopo il viaggio apostolico a Malta (leggi qui), domenica 10 aprile, alle ore 10, in piazza San Pietro, la celebrazione della Domenica delle Palme con la processione sul sagrato della basilica vaticana.

Giovedì 14 aprile, alle 9.30, nella basilica di San Pietro la Messa Crismale, rito che apre il Triduo Pasquale. Non reso noto il luogo in cui il Pontefice celebrerà invece la Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi (di solito Papa Francesco esce dal Vaticano per celebrarla con detenuti, profughi o ragazzi delle case famiglia di Roma).

All’indomani, venerdì 15 aprile, alle ore 17, nella basilica vaticana, la celebrazione della Passione del Signore. Poi, alle 21.15, la Via Crucis al Colosseo. Sabato 16 aprile, alle 19.30, il Pontefice presiederà la Solenne Veglia Pasquale nella notte santa. Domenica di Pasqua, la Messa solenne in piazza San Pietro (alle ore 10) e, a mezzogiorno, dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro, il messaggio e la benedizione Urbi et Orbi. Il 18 aprile, lunedì di Pasquetta, l’incontro con gli adolescenti di tutta Italia.

Il 24 aprile, domenica della Divina Misericordia, il Papa presidierà la Santa Messa sempre nella basilica di San Pietro alle ore 10. Poi, come già annunciato nei giorni scorsi, domenica 15 maggio la messa in piazza San Pietro con il rito di canonizzazione dei beati Titus Brandsma, Lazzaro, detto Devasahayam, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Maria Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale e Maria Domenica Mantovani.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte