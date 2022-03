Nadal provato dalla sconfitta agli Indian Wells: “Sono devastato, dovrò lavorare sodo”

Della sconfitta in finale agli Indian Wells Rafael Nadal non ne ha risentito solo sportivamente, ma anche moralmente e fisicamente. Ha riportato una frattura da stress al terzo arco costale durante il match poi vinto da Taylor Fritz. (leggi qui)

L’infortunio lo lascerà lontano dai campi per un po’. E’ pesantemente provato lo spagnolo dalla perdita del torneo, in cui evidentemente si aspettava un successo personale: “Sono devastato – ha detto alla stampa, come riporta il web – non mi aspettavo la sconfitta. Avevo ottime sensazioni e fatti buoni risultati”. E poi prosegue: “Sono sempre stato combattivo”. E’ stata una finale complicata per Rafa che ha perso per due set a zero. Risultato netto a sfavore: “Dovrò avere pazienza e lavorare sodo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport