L'esordio

Rossi debutta alla GT World Challenge: i primi giri di pista con il Team Audi

In corso le qualifiche per la gara di domani. Emozione a mille per il campione del mondo della MotoGp

Imola – Sono in corso le prove libere del GT World Challenge Europe delle macchine sportive a Imola. E’ in gara anche Valentino Rossi che inizia in questo modo una nuova carriera nel motorsport. L’esordio per il Dott. Rossi è avvenuto con l’Audi del Team WRT e ha corso i primi giri della nuova avventura, domani la gara. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

