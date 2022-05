La MotoGp: “Il 46 di Valentino Rossi ritirato per sempre”

Il n.46 di Valentino Rossi sarà ritirato per sempre dal Mondiale MotoGp in una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello, in occasione del Gp d’Italia, alla presenza del nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Lo annuncia la MotoGp, informando che l’evento avrà luogo sabato 28 maggio sul rettilineo principale, poco prima delle qualifiche.

Rossi, si ricorda, ha corso con il numero 46 in 26 stagioni di successi “creando uno dei biglietti da visita più riconoscibili nello sport globale”. Il ‘Dottore’ ha vinto nove campionati del mondo, ottenendo 115 vittorie e 235 podi in tutte le classi. Ritiratosi alla fine della stagione 2021, è stato inserito nella MotoGP™ Legends Hall of Fame di Valencia e il suo numero ora si unirà a lui come spettatore. (Ansa).

