Il Papa ai giovani: “Per essere liberi bisogna spendersi nell’amore: non c’è gioia più grande”

dall’inviato a Malta – “Condivido con voi la cosa più bella della vita. Sapete qual è? È la gioia di spendersi nell’amore, che ci fa liberi. Ma questa gioia ha un nome: Gesù”. Al termine della Messa nel piazzale dei Granai a Floriana (leggi qui), come da tradizione Papa Francesco prega l’Angelus. Un po’ in anticipo rispetto al classico mezzogiorno, ma bisogna rispettare i tempi della tabella di viaggio che, subito dopo pranzo, lo porterà a incontrare i migranti ospitati sull’isola prima di imbarcarsi sul volo che lo riporterà a Roma.

Saluta e ringrazia i tanti maltesi che lo acclamano: “Grazie per l’accoglienza e l’affetto ricevuti. E’ già ora di fare ritorno a Roma, ma porterò con me molti momenti e parole di questi giorni. Soprattutto conserverò nel cuore tanti volti, e il volto luminoso di Malta! Ringrazio anche coloro che hanno lavorato per questa visita; e vorrei salutare cordialmente i fratelli e le sorelle di varie confessioni cristiane e religioni che ho incontrato. A tutti chiedo di pregare per me; io lo farò per voi. Preghiamo a vicenda!”

“In queste isole – aggiunge – si respira il senso del Popolo di Dio. Andate avanti così, ricordando che la fede cresce nella gioia e si rafforza nel dono. Proseguite la catena di santità che ha portato tanti maltesi a donarsi con entusiasmo a Dio e agli altri. Penso a Dun Ġorġ Preca, canonizzato quindici anni fa”.

Quindi, il saluto ai giovani: “Cari amici, condivido con voi la cosa più bella della vita. Sapete qual è? È la gioia di spendersi nell’amore, che ci fa liberi. Ma questa gioia ha un nome: Gesù. Vi auguro la bellezza di innamorarvi di Gesù, Dio della misericordia, che crede in voi, sogna con voi, ama le vostre vite e non vi deluderà mai. Il Signore vi accompagni e la Madonna vi custodisca”.

Infine, ancora una preghiera alla Madonna, Regina della Pace, “pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi!”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

