E’ storia al Princesa Sofia di vela: Tita e Banti sono i nuovi campioni

Maiorca – Venerdì trionfale per il Nacra 17 quello dell’8 aprile 2022 alla storica competizione del ‘Princesa Sofia’ a Palma di Maiorca. Ha incoronato, con due gare di anticipo, i campioni olimpici Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina Banti (Circolo Canottiere Aniene), capaci di tenere un ritmo impressionante nonostante le novità della classe.

Ruggero Tita e Caterina Banti dichiarano: “È bello tornare a Palma dopo due anni a regatare. Abbiamo interpretato bene questi nuovi sistemi dei timoni e forse lo abbiamo fatto un po’ meglio degli altri. Siamo veramente felicissimi di aver vinto con una regata in anticipo Palma, cosa che era accaduta già nel 2018, e soprattutto di avere dato un segnale alla prima regata dopo le Olimpiadi e il conseguente uno stop di qualche mese”.

Gli azzurri proseguono: “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto lo staff della Federazione perché questo inverno abbiamo fatto un gran lavoro e tutti gli sponsor federali che ci supportano. Grazie anche al Circolo Canottieri Aniene, alle Fiamme Gialle, al Coni.” (federvela.it)(foto@FedervelaFacebook-MartinaOrsini)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.