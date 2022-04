Isola ecologica ad Ardea, l’attesa è ancora lunga: i lavori dureranno 8 mesi

Ardea – Sono partiti questa settimana i lavori per la prima isola ecologica comunale ad Ardea (leggi qui). Una buona notizia, ma c’è ancora molto da aspettare.

Con un investimento di un milione di euro l’isola ecologica sorgerà in via Pavia a Nuova Florida, su un terreno di oltre 4mila mq. Le pratiche vanno avanti da anni e i tempi di attesa sono ancora decisamente lunghi. Come riportato all’entrata del cantiere, infatti, i lavori dureranno ben 240 giorni, che equivalgono a circa 8 mesi. L’isola ecologica non sarà inaugurata il giorno dopo la sua realizzazione, ma occorreranno ulteriori procedure per rendere usufruibile e attiva l’area.

Oltre a questo, anche le condizioni della via nella quale sorgerà l’isola ecologica non sono delle migliori: via Pavia e via Garda sono strade strette e dissestate, poco idonee ad affrontare una situazione di traffico intenso come quello che potrebbe verificarsi con la nuova opera.

Insomma, l’isola ecologica è sicuramente una buona notizia per la città, che aspettava da molto questo servizio. I tempi però non sono brevi. I cittadini di Ardea dovranno aspettare ancora mesi, nella speranza che questi non diventino anni. Un punto interrogativo rimane invece sulla gestione della viabilità della zona, che subirà un incremento del traffico a discapito degli abitanti della via.

