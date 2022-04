Via Crucis, fuori programma al Colosseo: salta la meditazione di russi e ucraini

Roma – La prima Via Crucis al Colosseo post pandemia passerà probabilmente alla storia come la Via Crucis della discordia. Dopo il “no” dell’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, che nei giorni scorsi aveva bocciato l’idea voluta dal Papa di far portare, insieme, ana famiglia ucraina e una russa, la croce (leggi qui), al Colosseo si opta per il silenzio al posto della meditazione.

Le due donne, una russa e una ucraina, hanno si portato la croce ma non è stata data pubblicamente lettura della meditazione sulla guerra da loro preparata. Al posto del testo si è preferito un lungo momento di silenzio. Una scelta decisamente politica ma allo stesso tempo eloquente ed efficace. Forse più delle parole.