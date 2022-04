Russi e ucraini insieme al Colosseo: l’ambasciatore di Kiev dice “no” alla Via Crucis del Papa

Città del Vaticano – Ci saranno anche una famiglia russa e una famiglia ucraina a portare, insieme, la croce nell’ultima stazione della Via Crucis del Venerdì Santo con il Papa che, dopo due anni, torna al Colosseo. L’idea del Vaticano era quello di dare un segno di unità e speranza dopo i continui appelli del Pontefice per far cessare il conflitto (l’ultimo è arrivato domenica scorsa durante la celebrazione delle Palme in piazza San Pietro leggi qui)

Le meditazioni di quest’anno, infatti, sono state realizzate, per volere del Santo Padre, da famiglie di associazioni e ambienti cattolici in occasione dell’Anno della Famiglia che la Chiesa sta celebrando e in vista dell’Incontro Mondiale delle Famiglie che si celebrerà a Roma a giugno 2022 (leggi qui).

Ma, all’indomani della pubblicazione dei testi, l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede boccia l’idea del Vaticano e dice “no” alla Via Crucis al Colosseo. In un tweet, infatti, l’ambasciatore Andrii Yurash ha scritto: “L’ambasciata comprende e condivide la preoccupazione generale in Ucraina e in molte altre comunità per l’idea di mettere insieme le donne ucraine e russe nel portare la Croce durante la Via Crucis di venerdì al Colosseo. Ora stiamo lavorando sulla questione cercando di spiegare le difficoltà della sua realizzazione e le possibili conseguenze”.

