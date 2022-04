Fondi, 13enne muore dopo aver mangiato un panino: il procedimento contro ignoti

Fondi – La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un procedimento contro ignoti per accertare quanto è accaduto alla 13enne di Fondi morta intorno alle 23 del 14 aprile scorso dopo aver mangiato un panino al salame a una festa tra amici (leggi qui).

La ragazzina giovedì sera aveva avvertito un malore durante la festa ed è tornata subito a casa dove ha trovato la mamma che ha capito subito cosa stava succedendo e ha chiamato i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 13enne.

I Carabinieri hanno ricostruito le ultime ore della giovane, al fine di verificare se abbia assunto cibi o bevande che possano aver contribuito a determinarne l’improvviso decesso, anche in relazione alla sussistenza di allergie, note o meno.

L’esame autoptico è stato svolto dalla dottoressa Maria Cristina Setacci sabato 16 aprile. La complessità dell’accertamento richiesto al medico legale non permette, però, allo stato di avanzare ipotesi certe sulla causa che ha portato al decesso di Martina, essendo necessario a tal fine attendere l’esito di esami ed accertamenti che la dottoressa Setacci ha avviato a seguito dell’espletamento dell’autopsia.

