Sangue a Ladispoli, famiglia accoltellata in casa: la ricostruzione degli inquirenti

Ladispoli – Procedono serrate le indagini sulla mattinata di sangue che si è consumata questa mattina, 21 aprile 2022, a Ladispoli: una donna di 48 anni, di professione insegnante, il marito sulla cinquantina e la figlia 17enne sono stati trovati accoltellati nel bagno della loro abitazione (leggi qui). La donna è stata elitrasportata, in imminente pericolo di vita, all’ospedale San Camillo di Roma. Il marito, anche lui in pericolo di vita, è stato elitrasportato al policlinico Gemelli, mentre la figlia è stata trasferita in elisoccorso al Bambin Gesù di Palidoro con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. (Fonte Andkronos)

I carabinieri, intervenuti sul posto dopo a segnalazione di un vicino che aveva sentito urla e trambusto stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto: secondo la prima ipotesi, – riporta l’Agi – l’uomo avrebbe accoltellato prima la moglie, poi la figlia e e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo sulla vicenda e, come prima ricostruzione, si parla di un tentativo di omicidio-suicidio probabilmente a seguito di una violenta lite. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, l’uomo era andato via da casa da qualche tempo.

Secondo quanto riporta l’Ansa, da una prima nota informativa dei carabinieri di Civitavecchia si apprende che nel passato delle famiglia non ci sarebbero episodi di violenza domestica e che l’uomo sia incensurato.

