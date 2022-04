Corsa di Miguel: lunedì 25 aprile migliaia di runners a Roma

Lunedì 25 aprile torna la Corsa di Miguel, edizione numero 23. Dopo un anno e un rinvio per l’emergenza Covid, Roma ricorda ancora la storia del maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez. E lo fa all’insegna dello Stadio Olimpico, dove sarà posto il traguardo, e della Liberazione, visto che si gareggerà il 25 aprile.

È ancora possibile iscriversi alla corsa (sul sito ufficiale corsadimiguel.it) nella versione non competitiva sui 10 chilometri e alla Strantirazzismo sui 3 chilometri. Funzionerà infatti da domani presso il Circolo Montecitorio (via dei Campi Sportivi 5, a fianco dello stadio Paolo Rosi all’Acqua Acetosa) il centro di distribuzione di pettorali e pacchi gara. Tutto è pronto per la gara di lunedì che sarà organizzata nel rispetto di tutti i protocolli sportivi e sanitari anti Covid. Le varie “onde” di partenza non potranno superare i 1.000 partecipanti e partiranno a distanza di due minuti l’una dall’altra.

La corsa di 10 chilometri, competitiva e non, partirà alle ore 9.30 da Lungotevere Maresciallo Diaz e. dopo il tradizionale giro dei ponti (Lungotevere Cadorna, Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan, Ponte Risorgimento, Lungotevere Flaminio, Lungotevere Thaon de Revel, Ponte Milvio, via Capoprati (pista ciclabile), Piazza Maresciallo Giardino, Lungotevere Cadorna, Via Franchetti, Largo De Martino, Viale delle Olimpiadi, via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori), si concluderà all’interno dello Stadio Olimpico sia per i partecipanti alla 10 chilometri sia per quelli della Strantirazzismo di 3 chilometri, che partirà alle 10.45 dal Ponte della Musica con centinaia di studenti dei licei romani al via.

Alla partenza sarà presente l’assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e alle premiazioni è attesa la presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il via sarà dato dall’olimpionico del taekwondo Vito Dell’Aquila.

La Corsa sarà trasmessa in differita da Rai sport.

