Fiumicino: lei muore, il cane la cerca fino al luogo dell’incidente. L’incredibile storia di Zoe

Fiumicino – Amore, affetto, dedizione… queste le parole per descrivere un legame speciale, interrotto tragicamente, a causa di un incidente: è la storia di un Pastore Tedesco di nome Zoe e della donna che si prendeva cura di lei. Due vite legate da un amore incondizionato che spesso caratterizza l’amicizia tra l’uomo e il cane, interrotto bruscamente.

Tutto è iniziato quando la donna ha cominciato a prestare servizio come domestica per la famiglia di Zoe: se ne prendeva cura e, tra giochi carezze, amore e mille attenzioni, trascorreva le giornate con lei. Una bella amicizia che ha portato la cucciola ad affezionarsi molto alla governante. Poi un giorno la tragedia: la donna è rimasta vittima di un brutto incidente su via della Scafa (leggi qui), accaduto qualche giorno fa, in cui ha perso la vita.

Ma mentre la famiglia e la comunità tutta si stringono intorno ai parenti della vittima per questa dolorosa perdita, lei non si dà pace: dopo l’incidente, Zoe è scappata di casa, avventurandosi su via della Scafa, sfidando il traffico in quella che è una via piena di pericoli per un amico a 4 zampe. I padroni affermano che non si è mai comportata così prima d’ora e che questa rappresenterebbe la sua prima “fuga”. Fa riflettere che lo abbia fatto poco dopo non aver più visto la donna, che non ha più potuto presentarsi a lavoro…

Tanta, infatti, è stata l’apprensione dei padroni che hanno postato l’annuncio della sua scomparsa su Facebook. Ma grazie anche al passaparola sui social, dopo ore di ricerca e preoccupazione, la piccola è stata ritrovata in perfetta salute, ma molto spaventata. Curioso, ma se ci si sofferma a pensare, non poi così tanto, è stato il luogo del ritrovamento di Zoe: “L’abbiamo ritrovata in un canale su via dalla Scafa”, annunciano con un sospiro di sollievo i proprietari del cane. Ma il luogo in cui è stata ritrovata si trova proprio a pochi metri dal posto dove la domestica ha perso tragicamente la vita.

Quello che conta è che Zoe sia tornata a casa dalla sua famiglia sana e salva. Resta, però, la certezza che l’amore di un cane, dura per sempre ed è pronto a sfidare mille ostacoli, così come la sua fedeltà.

(Foto Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link