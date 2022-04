Coppa del Mondo tiro a volo, Lodde è oro nello skeet: “Cuore a mille”

La Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda offre ancora una volta il podio agli azzurri. Nello skeet, infatti, Luigi Lodde ha centrato tutti i piattelli nella fase finale (40/40) riuscendo a superare il fuoriclasse statunitense, Vincent Hancock, vincitore di 3 ori olimpici in altrettante edizioni dei Giochi (Pechino, Londra e Tokyo), che si è fermato a 38/40.

Il trionfo azzurro è stato completato dal terzo posto del campione olimpico di Rio 2016, Gabriele Rossetti, che ha totalizzato 28 centri sui 30 a disposizione.

Nella finale il biologo di Ozieri (SS), tesserato con l’Esercito, ha fatto un percorso ‘netto’ non commettendo errori così come aveva fatto anche ieri nelle qualificazioni dove aveva centrato 75/75 alla pari con il fuoriclasse americano.

“Nel mio sport le regole cambiano di continuo – il commento di Lodde dopo la gara – e non è facile adeguarsi, c’è un momento di confusione. Il rimedio è rompere tutti i piattelli, come ho fatto io oggi. In Italia siamo d’esempio a tutti, grazie alla Fitav, e Parigi (i Giochi del 2024 ndr) è vicina. Sono ancora più felice perché oggi ho battuto due olimpionici: ora ho il cuore che mi batte a mille. Il futuro? Quando smetterò vorrei fare l’allenatore, ma non è facile dopo 25 anni in giro per il mondo”.

Nella gara femminile di Skeet successo dell’americana Cathlyn Connor, quarta l’azzurra Martina Bartolomei, toscana di Laterina. (coni.it)(foto@coni.it)

