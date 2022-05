Riapre via Fiumalbo, i residenti di Giardino di Roma: “Rischia di allagarsi al primo temporale”

Ostia – Sono durati poco i festeggiamenti per la riapertura di via Fiumalbo, nel quartiere Giardino di Roma.

Chiuso da febbraio scorso – quando un furto di rame ne aveva mandato in tilt l’impianto di drenaggio -, il sottopassaggio dell’importante arteria (che collega la zona con via Ostiense) è stato riaperto al traffico la settimana scorsa, a seguito di un intervento di Acea (leggi qui).

Ma per i residenti quella trovata da Municipio X e Campidoglio non è che una soluzione temporanea, destinata a “sgretolarsi” al primo temporale: “Sono state messe in funzione due delle pompe sottostanti – spiega Antonio Lavorato, membro dell’associazione locale Bona Fides, ma drenano in modo limitato: quando tornerà la stagione invernale saremo di nuovo a rischio”.

Per questo, la settimana scorsa i cittadini hanno deciso di organizzare un’assemblea pubblica per discutere del problema, che rischia di ripercuotersi – com’è stato nei due mesi e mezzo appena trascorsi – anche sui vicini quartieri di Acilia e Dragona: “C’erano file inimmaginabili sul Raccordo – ricorda Antonio – e intere zone paralizzate. Dopo due commissioni Lavori Pubblici inconcludenti, in cui i tecnici di Municipio e Campidoglio si rimbalzavano le responsabilità, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche”.

All’incontro hanno partecipato un centinaio di persone: un evento senza precedenti per il quartiere. “Adesso – annuncia Antonio – chiederemo al minisindaco Falconi di assumersi la responsabilità di fissare un cronoprogramma di attività per risolvere definitivamente il problema, solo momentaneamente rinviato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.