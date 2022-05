Lampedusa corre per la Pace: successo di iscritti e di pubblico alla prima edizione

Uno straordinario successo per la prima edizione della ‘Lampedusa corre per la pace’ svolta lo scorso 30 aprile. 400 gli iscritti partecipanti e tantissimo pubblico per le strade di una delle bellissime isole Pelagie, ad ammirare un evento che è stato un messaggio di aggregazione e di solidarietà. Due le prove per i partecipanti, runners e appassionati, la 10 km competitiva e la 5k non competitiva. Tantissimi gli italiani arrivati anche da fuori isola e da paesi come Ungheria, Polonia e Irlanda.

La partenza alle 18 su Via Roma ha poi snodato la corsa attraverso le distanze indicate, che hanno portato i partecipanti ad ammirare le bellezze paesaggistiche del luogo. L’arrivo di fronte alla sede del Comune è stato applaudito e accolto con una bellissima festa. Musica, sorrisi e unione hanno caratterizzato la manifestazione. Particolarmente ammirato il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, che sulla pagina Facebook personale scrive: “Lo sport è uno straordinario veicolo di valori positivi. E’ stato emozionante vedere tanta gente, lampedusani e non, giovani e meno giovani, correre insieme per la pace. Ringrazio quanti, con il loro impegno e con il loro entusiasmo, hanno permesso di realizzare questo evento che, dal cuore del Mediterraneo, vuole mandare un messaggio di speranza per l’#Ucraina e per tutti quei territori che nel mondo sono sconvolti da guerre e tensioni”.

L’evento è stato promosso dall’A.S.D. O.S.O. Old Stars Ostia, insieme al Comune di Lampedusa e Linosa, con il patrocinio della Fidal Nazionale, del Comitato Fidal Sicilia e del Ceis. La manifestazione, come fa sapere lo stesso Sindaco su Facebook, è rientrata nell’ambito del meeting internazionale ‘Lampedusa Isola di Pace’, promossa dall’Amministrazione Comunale, svolto dal 28 al 30 aprile, tra dibattiti, iniziative rivolte al mondo della scuola, eventi artistici e sportivi: “GRAZIE…GRAZIE…GRAZIE…Un successo strepitoso questa 1°edizione della “Lampedusa corre per la PACE”. 400 partecipanti al traguardo tra competitiva e non a testimoniare la propria presenza a favore della Pace nel mondo. Una vera e propria festa dell’Isola”. Fanno sapere gli organizzatori sui social.

In attesa dei risultati della gara femminile, ecco di seguito il podio della categoria maschile.

Il podio ufficiale uomini 10 km

1° assoluto Mahamed Aman Mahamed Said – Atletica Canicatti

2° assoluto Fabio Solito -Oso Ols Stars Ostia

3°assoluto Vito Casamassima – Runners Pescara

4° assoluto Rocco Canella – Pelagos 2.0

5° assoluto Fabio Ciorba – Oso Old Stars Ostia

