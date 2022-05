Fiumicino – Sfalci abbandonati, sterpaglie secche che invadono i marciapiedi e la strada: questa è la situazione in cui verso il campo che costeggia via Italo Gismondi ad Isola Sacra, un appezzamento di terra trascurato, dove i residenti cercano di portare a spasso i cani e far giocare i propri figli e che la scorsa primavera è stato teatro di una rissa con accoltellamento tra giovani (leggi qui).

“Ogni anno è la stessa storia. Aspettano che le sterpaglie raggiungano altezze inaccettabili, poi tagliano tutto senza, però, raccogliere lo sfalcio del verde”. A segnalarlo a ilfaronline.it è una residente, Giovanna, che denuncia lo stato di incuria in cui è stata lasciata la zona: “I marciapiedi sono impraticabili – spiega – perché invase dalle sterpaglie secche, che ricoprono anche gran parte della carreggiata, piena di buche che nessuno ha mai sistemato. Ma non solo… abbiamo paura di portare a spasso i nostri cani perché i pericolosi forasacchi, le piccole spighe che crescono nei prati, sono praticamente ovunque. Se entrano nel loro naso o nell’orecchio, i nostri amici a 4 zampe rischiano la vita e bisogna sottoporli immediatamente ad un intervento chirurgico. Come accaduto qualche giorno fa a mia sorella, che ha dovuto portare d’urgenza il suo cane dal veterinario, pagando anche una cospicua cifra per l’intervento”.

di 11 Galleria fotografica Sfalci abbandonati ad Isola Sacra









“Siamo stanchi di vedere questo stato di degrado ed abbandono – conclude Giovanna -. Ringraziamo chi si occupa della manutenzione del verde, ma auspichiamo che gli sfalci vengano rimossi il prima possibile, così da poter tornare tranquillamente a passeggiare con i nostri cani. Si tratta, infatti, dell’unica area verde che abbiamo, dove non c’è mai stato nulla, ma noi residenti ci impegniamo a mantenerla pulita anche per poter far giocare i nostri bambini all’aria aperta”.

