Atleti Olimpici d’Italia: domani a Sanremo sarà presentato l’inno dell’Associazione

Sanremo – Anche gli atleti olimpici d’Italia hanno il loro inno grazie a Lorenzo Porzio, bronzo olimpico nel canottaggio ad Atene 2004, oggi affermato musicista e direttore d’orchestra.

L’inno degli azzurri domani aprirà la finale mondiale del Sanremo junior, primo evento del 23esima edizione del Festival mondiale di creatività nella scuola.

Proprio il maestro Porzio dirigerà i 50 elementi dell’orchestra dell’Ariston di Sanremo. All’evento saranno presenti molti consiglieri dell’Associazione olimpici azzurri d’Italia. La finale mondiale di Sanremo Junior, concorso canoro riservato ai giovanissimi fra i 6 e i 15 anni, è patrocinata dal Comune di Sanremo e da Unicef: si svolgerà domani al Teatro Ariston di Sanremo.

Il Comitato ha inoltre deciso di assegnare ad Anaoai il ‘Gef Sport Award 2022’, prestigioso riconoscimento che premia l’Associazione per il proprio impegno nel promuovere lo sport, facendone volano di cultura e stile di vita, oltre naturalmente alla diffusione della maglia azzurra, intesa come simbolo dei valori olimpici, sportivi e culturali dell’Italia che sarà ritirato dalla pluricampionessa del mondo di pattinaggio a rotelle e vicepresidente vicario Anaoai. (Ansa).

(fotoLorenzoPorzioalleOlimpiadi-canottaggio.org)

