Vaticano, il Papa istituisce una Commissione per rivedere il regolamento della Curia Romana

Città del Vaticano – Con l’entrata in vigore, il 5 giugno, della Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana (leggi qui) e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, Papa Francesco ha istituito una Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana. E’ quanto si apprende dal Bollettino odierno della Sala Stampa della Santa Sede, che riporta il chirografo del Pontefice.

La commissione sarà composta da: monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; monsignor Edgar Pena Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato; monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; monsignor Marco Mellino, segretario; padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefetto della Segreteria per l’Economia; e il Rettore della Pontificia Università Lateranense Vincenzo Buonomo.

Il Regolamento Generale della Curia Romana ora vigente, con l’entrata in vigore della Costituzione apostolica, deve essere rivisto, in modo tale che esso corrisponda oltre che alle Norme anche ai Principi che ispirano il testo costituzionale. Il nuovo Regolamento dovrà anche rendere più sostenibili ed efficienti i rapporti di lavoro nella Curia Romana e la loro gestione e offrire gli opportuni criteri per la redazione degli Ordines servandi, che ogni Istituzione curiale e ogni Ufficio deve avere.

La nuova Commissione quindi ha il compito di: adeguare il Regolamento Generale della Curia Romana alla Costituzione Apostolica Praedicate evangelium, apportando allo stesso le modifiche ritenute necessarie a renderlo maggiormente aderente alla necessità attuali della Curia Romana; esprimere il proprio parere sugli Ordines servandi e/o Statuti delle Istituzioni Curiali, degli Uffici e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, redatti in conformità al nuovo Regolamento Generale.

Inoltre la Commissione offrirà, per la stesura dei testi, opportuni suggerimenti affinché tra essi ci sia coerenza e siano previste anche le regole e il modo di procedere per il loro futuro aggiornamento. La Commissione si avvarrà della collaborazione di esperti e di Officiali della Curia Romana, che abbiano competenza ed esperienza.

Infine, si legge nel chirografo, “il Regolamento Generale e gli Ordines servandi e/o Statuti saranno sottoposti all’approvazione del Romano Pontefice” e “con l’approvazione dei summenzionati provvedimenti normativi la Commissione cessa la sua attività”.

