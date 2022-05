Clamoroso Alcaraz all’Atp di Madrid: batte Zverev e conquista il torneo

Madrid – Inarrestabile l’ascesa di Carlos Alcaraz nel tennis mondiale. Dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic, ecco la vittoria del torneo di casa. Lo spagnolo conquista l’Atp Masters di Madrid. Esce sconfitto Alexander Zverev e lo fa per due set persi.

Il baby fenomeno dopo aver conquistato Miami, si prende anche la competizione di casa, con previsioni di vittorie future sulle orme di Rafael Nadal. Vince con 6-3 6-1 in tabellone e scrive la storia. (foto@madrid-open.com)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.