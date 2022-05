Ayrton Senna: la figurina del campione di Formula Uno venduta per 2400 euro

Ayrton Senna, Roberto Baggio, Eusebio e Diego Maradona sono i campioni della prima asta italiana interamente dedicata alle figurine, organizzata su internet da Aste Bolaffi.

I tre principali top-lot dell’asta sono: la ‘rookie’ di Ayrton Senna del 1984 (lotto 194), aggiudicata a 2.400 euro (inclusi i diritti); la mitica Baggio-Monelli nell’introvabile ‘varietà’ non tagliata (lotto 95) e la rara figurina ‘Yellow Nameplate’ di Eusebio al Benfica del 1963/64 (lotto 17), vendute a 1.875 euro ciascuna.

“È stata una prima esperienza molto positiva per Aste Bolaffi – ha commentato l’ad, Filippo Bolaffi -; ha confermato che le figurine più ambite sono quelle relative a icone dello sport nei momenti più significativi delle rispettive carriere. Per esempio sono state vendute a realizzi significativi tutte le figurine dell’anno di esordio (Rookie year) di Dino Zoff, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Siamo stati sorpresi dalla competizione per alcuni lotti apparentemente molto di nicchia (come le edizioni Carlo Vidali), protagonisti di sfide accese tra i collezionisti; alcuni hanno triplicato il prezzo di partenza, a dimostrazione dell’attento interesse suscitato dall’asta. Al debutto di oggi seguirà un nuovo appuntamento tra circa sei mesi; faremo tesoro di quanto appreso, con l’obiettivo di intercettare un pubblico sempre più ampio”.

Tra gli altri top lot si segnalano la pressoché introvabile figurina di Maradona con la maglia dell’Argentinos Juniors del 1979 (lotto 72) e quella di Pelè con la maglia del Brasile per l’album Imperia Calcio 1963/64 (lotto 44), aggiudicate a 1.250 euro ciascuna, oltre alla famosa Pierluigi Pizzaballa della raccolta 1963/64 (lotto 56), venduta a 750 euro, e a un insieme di figurine Carlo Vidali della seconda serie del 1961, estremamente rare (lotto 215), salite fino a 1.375 euro da una base di soli 150. (Ansa).

