Giornata contro l’omofobia, sul Comune di Fiumicino torna a sventolare la bandiera arcobaleno

Fiumicino – “Oggi, 17 Maggio, ricorre la giornata Mondiale contro l’omofobia, la bifobia, la lesbofobia e la transfobia (leggi qui), fenomeni di odio che ledono il principio di uguaglianza e limitano la libertà delle persone di essere se stesse e vivere serenamente la propria vita, perché i pregiudizi generano violenza. E ricorre oggi perché si celebra il momento in cui, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò finalmente l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali”. A parlare è l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, mentre sulla facciata del Palazzetto Comunale torna a sventolare (come già successo negli anni precedenti) la bandiera arcobaleno.

“La nostra amministrazione si è sempre fatta portavoce di questa battaglia per contrastare la violenza basata sul genere, l’orientamento sessuale e l’identità di genere – prosegue Anselmi -. E’ per noi un punto qualificante e su questa strada continueremo”.

“Il contrasto all’omolesbobitransfobia passa dalla conoscenza e l’incontro con le persone considerate diverse e, per questo, da marginalizzare, ma che in realtà rappresentano semplicemente delle unicità – sottolinea -. Affinché queste barriere, fonte di odio e discriminazione vengano abbattute, abbiamo bisogno di una società coesa e aperta alla conoscenza, all’informazione, alla convivenza delle differenza”. “Le diversità sono ricchezza: senza diversità le società muoiono – conclude Anselmi -. Comprendere questo significa lavorare per una società migliore e solidale, proiettata al futuro”.

