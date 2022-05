Palidoro, rubata la statua della Madonna. Don Roberto: “Un gesto di violenza che offende tutti”

Fiumicino – È una comunità sotto choc, quella di Palidoro, da qualche giorno privata della statua della Vergine Maria. Da una decina d’anni era lì in piazza, davanti la chiesa, a proteggere, col suo sguardo, fedeli e non, passanti e cittadini.

Una statua nessun valore artistico o storico, trafugata a un mese esatto dalla morte di don Antonio Ghirighini (leggi qui).

“Vi verrà magari da ridere, ma era l’immagine di nostra Mamma. E ci eravamo tutti affezionati. Per favore, non si dica che è stata una cosa da nulla, una ragazzata. Non è così: è, anzi, l’ennesimo allarme di un mondo che va a fondo, visto che non si riesce neanche più a rispettare un segno tangibile di quella fede che da duemila anni fonda la nostra civiltà”, le parole di don Roberto Leoni, che parla poi direttamente ai ladri: “Eravate almeno in due o tre ad armeggiare per portarla via, chissà per farci che. Quel volto mite e dolce, quegli occhi, non vi hanno detto niente? Da piccoli l’avete detta anche voi l’Ave Maria, colle manine giunte. Quegli occhi hanno continuato a seguirvi, anche se erano di una statua di cemento bianco, senza altro valore se non quello dato dal rispetto e dalla devozione dei fedeli”.

“Sì, erano tanti a passare in piazza e a farsi il segno della croce. E tutti, ora, si chiedono: ma perchè? Un gesto così sciocco, cattivo, offensivo verso la Madre del Signore e verso tutti i suoi figli, che non sono pochi”, continua il sacerdote.

“Ma non vi preoccupate, quella Mamma continua a volervi bene, come solo Lei riesce a fare. Noi, magari, impiegheremo un pò più di tempo per perdonarvi il gestaccio che avete fatto. Tra un pò, saremo lì a pregare il Rosario perchè Dio vi tocchi il cuore e vi riporti a casa. Fino ad ora avete scelto di uscire ed aggiungervi al mucchio, ahimé non piccolo, di quelli che hanno deciso di fare guerra a tutto quello che è vero, bello, nobile e santo. Comprese le statue”, conclude.

