Argento agli Europei di karate, Crescenzo: “Non è un punto di arrivo, sogno l’oro”

L’argento di Angelo agli Europei non lo sfama. E allora punta agli altri podi per le altre competizioni internazionali che l’attendono come gli imminenti Giochi del Mediterraneo e i World Games. Intanto Crescenzo, stella del karate dell’Esercito, festeggia il secondo posto agli Europei di karate. Nella categoria dei 60 kg l’azzurro, già vicecampione europeo nel 2018 e nel 2019, si replica sul podio e aggiunge un altro gioiello in bacheca.

“Non vuole arrivare l’oro, ma non mi accontento. E’ questione di tempo”. Lo scrive Angelo sulla sua pagina ufficiale Facebook che ha in bacheca un oro e un argento mondiale. Nell’ultima competizione, terminata oggi, per l’Italia che applaude 9 medaglie (leggi qui) (di cui 5 sono proprio degli atleti dell’Esercito), Crescenzo si prende un alloro, dopo le Olimpiadi partecipate e dopo un periodo difficile: “Non è punto di arrivo.. punto a grandi traguardi”. Sottolinea l’azzurro sui social.

Non molla Crescenzo e ringrazia chi gli è stato accanto, fino al podio ottenuto in Turchia, con gli altri compagni del kumite azzurro (leggi qui): “Alla mia famiglia, alla persona speciale che è al mio fianco , al mio Maestro Antonio Califano, al mio coach Nello Maestri, all’ Esercito Italiano. Grazie”.

Le parole di Angelo Crescenzo sulla sua pagina ufficiale Facebook

Alla mia famiglia, alla persona speciale che è al mio fianco , al mio Maestro Antonio Califano, al mio coach Nello Maestri, all’ Esercito Italiano.

Grazie.

Si è concluso con una Medaglia d’ argento questo Campionato Europeo 2022.

Tornato a combattere nella mia categoria, dopo l assenza del 2020, è stato davvero emozionante conquistare la finale e questa importante medaglia.

2018 / 2019 / 2022

Tre finali consecutive e 3 medaglie d argento conquistate.

Quest’oro sembra proprio non voler arrivare, anche se so che è solo questione di tempo.

Intanto le emozioni non finiscono qui,

il 26 e 27 Giugno sarò ad Oran (Algeria) per i Giochi del Mediterraneo e poi ancora il 7 e 8 Luglio a Birmingham (USA) per i World Games.

Se qualcuno ha pensato, anche solo per un secondo, che questo fosse per me un punto d’arrivo vi state sbagliando.

Ci vediamo presto.

(foto@AngeloCrescenzo-Facebook/Fijlkam)

