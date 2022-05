Sollevamento pesi, Magistris è argento europeo a Tirana

Lucrezia Magistris argento europeo nel sollevamento pesi.

L’azzurra sale sul secondo gradino del podio a Tirana con 212 kg dietro alla francese Dora Tchakunte di un solo kg.

Per la pavese anche l’oro di strappo e bronzo di slancio, e tutti i nuovi record italiani di categoria, la 59 kg. Sale così a 6 il bottino di medaglie azzurre nella competizione continentale dopo il titolo di Giulia Imperio di sabato scorso.

Oggi in pedana il bronzo olimpico Mirko Zanni. (Ansa).

