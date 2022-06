Oro da favola: Pizzolato vince agli Europei di pesistica

Tirana – L’azzurro Nico Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ha vinto l’oro agli Europei di sollevamento pesi in corso a Tirana.

All’esordio nella categoria fino a 89 kg (a Tokyo era in quella inferiore), il campione siciliano ha anche fatto segnare il nuovo record del mondo, con un totale di 392 chilogrammi, battendo dopo un lungo testa a testa il bulgaro Karlos Nasar. (Ansa)

(foto@Fipe/FederazioneItalianaPesistica-Facebook)

