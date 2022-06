Baccini: “Gate Gourmet, accordo raggiunto. Se politica e sindacati si muovono insieme, le battaglie si vincono”

Fiumicino – “Non abbiamo avuto incertezze a schierarci dalla parte dei lavoratori, nessun comunicato di facciata ma la protesta accanto ai dipendenti, sulla strada, la dove c’era bisogno di sostegno. E adesso lo spiraglio di luce in una vicenda intricata e ingenerosa nei confronti di tante famiglie perbene. Ecco la nostra politica, quella dei fatti e non delle parole”. Mario Baccini è soddisfatto. Da poco è uscita la notizia di Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, con la quale si sottolinea come – dopo le proteste di stamattina (leggi qui) – è stato raggiunto l’importante accordo per l’applicazione della clausola sociale con le società Dnata e Gate Gourmet.

“Anche nella nostra città – afferma Baccini – il lavoro subisce la crisi generale, ed è per questo che bisogna moltiplicare gli sforzi. L’accordo trovato per l’applicazione della clausola sociale e gli ammortizzatori è la testimonianza che insieme si possono raggiungere traguardi importanti. Ma la politica deve essere chiara su quale parte investire: noi lo abbiamo fatto senza tentennamenti, al fianco dei sindacati e dei lavoratori. Il momento delle scelte si fa prima dei risultati, non dopo, e si fa con azioni concrete, non con quattro righe senza sostanza per le mail delle redazioni”.

“L’accordo – chiariscono i sindacati – tutela tutti i lavoratori interessati dal passaggio tra le due Aziende. Si utilizzeranno gli strumenti degli ammortizzatori sociali come Cigs, Solidarietà nonché l’utilizzo del part-time a 6 ore. L’accordo ha portato un ottimo risultato sociale considerando la peculiarità della trattativa è della applicazione della clausola sociale”.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.