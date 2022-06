Energie Per Fiumicino: “A.A.A Cercasi asili nido e scuole materne comunali”

Fiumicino – “Con l’uscita delle graduatorie delle strutture scolastiche dell’infanzia (Asili e Materne) si evidenzia per l’ottavo anno consecutivo la mancanza di attenzione da parte di questa Amministrazione verso un tessuto sociale fondamentale per la collettività: Le scuole…”. Cos’, in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino.

“Infatti, nonostante i proclami, nonostante l’andamento di crescita demografica del territorio – spiega il Presidente – e nonostante la costruzione di ‘grattacieli’ e di ‘palafitte sull’argine’, questa Amministrazione resta sorda alle richieste che continuamente arrivano dalle famiglie che vivono il territorio. Per il quarto anno di fila, dobbiamo sottolineare la mancanza di un asilo comunale sul territorio di Fiumicino paese, dobbiamo sottolineare la bassa percentuale di bambini ammessi alle strutture Comunali (solo il 40% di ammessi a fronte di una richiesta di 529 bambini – pari a 220 ammissioni), dobbiamo sottolineare la mancanza di inizio dei lavori sul plesso scolastico di via Foce Micina (ricordiamo ancora che più di una volta l’Amministrazione si è espressa sull’ imminente inizio dei lavori di riqualificazione).

Nonostante i proclami e nonostante l’ormai sogno del Pnnr, il quale sembra che risanerà completamente tutte le carenze comunali (dalle scuole ai centri sportivi, dalla viabilità alle infrastrutture fondamentali come ponti ed ospedali), dobbiamo, purtroppo e nostro malgrado, ricordare a questa Amministrazione che l’unica struttura scolastica aperta in questi anni è l’asilo “Il Girotondo’’ sito su via Coni Zugna, che era stato iniziato dalla precedente Amministrazione. Dobbiamo far notare che le uniche strutture aperte ed inaugurate sono erette da privati. Vorremmo far notare, come dalla stessa Amministrazione dichiarato, che tante nuove famiglie arriveranno sul nostro territorio nei prossimi anni e che, ad esempio, tutte quelle che andranno a vivere nella struttura ‘privata’ costruita di fronte al Ponte 2 giugno, dovranno attraversare la fossa traiana per poter portare i loro figli ad un asilo comunale, creando disagi sullo stesso ponte e difficoltà di viabilità in un punto nevralgico della città”.

“Ci auguriamo che nei prossimi mesi, quando le scuole saranno chiuse, la nostra Amministrazione, sempre pronta a fare ‘book fotografici’ in occasione di eventi sportivi e di ‘ordinaria amministrazione’, si impegni finalmente a far installare nei plessi scolastici i depuratori di aria, in modo da poter prevenire future allergie e far vivere ai nostri giovani e ai nostri bambini, l’esperienza scuola nella migliore delle possibilità, anche tenendo in considerazione che, ad oggi, con quasi 30 gradi di temperatura, gli scolari sono gli unici che hanno ancora l’obbligo di mascherine al chiuso, – conclude Azzolini – cosa che invece, non rispettano coloro che dovrebbero fungere da insegnamento, presentandosi nelle scuole sprovvisti di mascherina, solo per immortalarsi e farsi riconoscere nelle foto. Ci auguriamo che la nostra Amministrazione, non si ritrovi come da anni a questa parte, nei primi giorni di settembre a dover rincorrere strutture private per poter incrementare le poche aule di cui disponiamo…

Repetita Iuvanti (Le cose ripetute aiutano)”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link