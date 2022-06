Isola Sacra, il Comune annuncia la “svolta” sui vincoli: addio B4A

Fiumicino – “Svolta vincoli a Isola Sacra: finalmente B4A attuabili“. Ad annunciarlo sui suoi profili social il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca che aggiunge: “Un risultato che attendevamo da tempo e che ora finalmente possiamo annunciare: grazie al decreto di riclassificazione dei vincoli del 1 giugno, si potrà procedere con l’attuazione della gran parte delle previsioni di PRG di Isola Sacra, soprattutto B4A, ma anche dei Piani di Lottizzazione, il tutto a beneficio di tantissimi cittadini e proprietari”.

Verrà attuata, quindi, una de perimetrazione dei vincoli che incombono su Isola Sacra: da R4 (rischio morte) si passerà ad R3, dove restano alcuni rischi, ma si potrà costruire dopo aver chiesto i parei alla Regione e agli enti preposti.

“In attesa del completamento dei lavori di potenziamento dell’impianto idrovore di Isola Sacra, – spiega il Vicesindaco – che determineranno la definitiva messa in sicurezza della nostra Isola Sacra, per tantissimi cittadini si tratta di un sogno che si realizza, frutto di un grande lavoro di sinergia della nostra Amministrazione con Regione Lazio e le varie istituzioni. Nessuna amministrazione ci era mai riuscita: la buona politica porta sempre a grandi risultati. Nelle prossime ore convocheremo un’assemblea pubblica ad Isola Sacra, come tanti cittadini ci hanno chiesto. Insieme stiamo cambiando Fiumicino”.

